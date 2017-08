Vielschichtiges Spiel mit der Natur

Die Verbundenheit mit der Natur ist überall zu spüren. Eingebettet in den alten Baumbestand des Quartiers liegt das Haus der dreiköpfigen Familie inmitten eines weitläufigen, üppig bepflanzten Grundstücks. Ein japanisch anmutender Steingarten empfängt Bewohner und Gäste auf dem zur Strasse hin gelegenen Gartenabschnitt. Zwei Grillplätze gibt’s, vom höher gelegenen öffnet sich der Blick über den Pool in die Ferne, wo das Grün der umliegenden Wälder den Ausblick prägt. «Sobald es das Wetter zulässt, findet unser Leben draussen statt», erzählt die Bauherrin, und in der eigenen Vorstellung formt sich das Bild eines warmen Sommerabends mit Freunden, die Luft erfüllt vom Duft eines langsam über der Glut gegrillten Steaks, die Nase von den fruchtigen Aromen eines kühlen Weissweins.

Das Herz des Hauses ist die Küche, die ganz in Weiss gehalten ist. Dem Wunsch der Bauherrschaft entsprechend sind die Übergänge zwischen Wohnraum und Garten fliessend. Die Fenster lassen sich an vielen Orten öffnen, die cremefarbenen Keramikplatten in Wohn-/Essraum und Küche setzen sich zur Aussenlounge hin fort und umranden den Pool. Die hellen Materialien und die Nähe des Wassers schaffen ein mediterranes Ambiente, das durch die alten Olivenbäume noch verstärkt wird. An warmen Sommerabenden versprüht dieser Ort südländisches Lebensgefühl und erinnert an die sizilianischen Wurzeln der Hausbesitzerin.