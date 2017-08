Wohnen und Arbeiten in Holz

Das homogene Ensemble aus Wohnhaus und Bürogebäude geht subtil auf seine Lage am Siedlungsrand ein. Architekt Andreas Fäh hat die ortstypischen Bauformen in eine zeitgemässe Architektursprache transformiert.

Architekt Andreas Fäh hat mit dem Ensemble den Wunsch vom Wohnen und Arbeiten in nächster Nähe verwirklicht.

> Am unteren Ende des Zürichsees, im sanktgallischen Benken, hat ein junger Architekt seinen Traum vom Wohnen und Arbeiten verwirklicht: ein optisch zusammenhängendes, homogenes Ensemble, das aufgrund seiner modernen Interpretation traditioneller Bauweisen überrascht.

Der Entwurf stammt aus der Feder von Architekt Andreas Fäh, der zugleich Bauherr und – zusammen mit Ehefrau und Kindern – auch Bewohner ist. 2013 erwarb die Familie das 1100 m² grosse Grundstück in ländlicher Lage, «am äusseren Zipfel» des Gemeindegebiets. Die lang gestreckte, rechteckige Parzelle am Siedlungsrand – zwischen Landwirtschaftszone und Einfamilienhausquartier – war kein einfacher Baugrund, zumal gleich zwei Objekte Platz finden sollten: das Wohnhaus und ein Bürogebäude.