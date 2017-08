Ein Flaggschiff für den modernen Holzbau

Manche feiern ihr Jubiläum mit Rückblicken, Baufritz schaut nach vorn: Mit dem Projekt «Haussicht» schenkt sich das Unternehmen, in vierter Generation geführt von Dagmar Fritz-Kramer, spannende Perspektiven für die Zukunft des Holzbaus. «Es war an der Zeit, dem Holzbau ein neues Gesicht zu geben», ist ihre Überzeugung. Das Gebäudeensemble «Haussicht» ist Vision, Showroom und Machbarkeitssstudie in einem. 1:1 wird es so wohl nie verkauft werden. Aber es gibt Inspirationen, und einzelne Elemente sind auch in jedem anderen Bauprojekt umsetzbar. Von den Häberli-Türgriffen über die durchdachten Möbeleinbauten bis zu den raffinierten Schiebeläden gibt es viel zu sehen und zu bestaunen. Was man nicht sieht, aber Teil der Baufritz-Ideologie ist: Das Haus erfüllt alle Ansprüche in Sachen Bauökologie, Wohngesundheit und Nachhaltigkeit. «Haussicht» steht auf dem Firmengelände in Erkheim/Allgäu und ist zur Besichtigung offen.