Einfach schräg: Ökologisches Einfamilienhaus

Mit rauer Fassade und doch anmutig steht das Einfamilienhaus in der Haarnadelkurve eines gepflegten Wohnquartiers und bietet einer fünfköpfigen Familie ein ökologisches, freches und kreatives Heim.

Wer zufällig in dieses Wohnquartier gelangt, wird unweigerlich verharren: An prominenter Stelle, da inmitten einer engen Serpentinenkurve, ruht eine graue Wohnskulptur. Das Haus reagiert mit schrägen Aussenwänden auf die umliegenden Baugrenzen und nutzt die Vorzüge der einzelnen Himmelrichtungen, beispielsweise mit der herrlichen Terrasse auf der Ostseite. Das Dach erinnert mit seinen unterschiedlichen Neigungen nur noch entfernt an das vom Baugesetz geforderte Satteldach. Temperamentvoll und mit Charme bereichert Architekt Valentino Marchisella das Quartier, die Chance dazu erteilte ihm eine aufgeschlossene Bauherrnschaft. Das Team verdiente sich für das Einfamilienhaus gleich zwei Architekturpreise; den «Best Architects 16» und den Publikumpreis «Arc Award 2015».