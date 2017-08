Wie in einem Kokon

Dieses imposante Einfamilienhaus steht an einem Hang in Tuggen im Kanton Schwyz. Nicht nur das Volumen ist aussergewöhnlich, auch die Architektur und der Innenausbau sind exklusiv.

Das Einfamilienhausquartier am Buchberg in Tuggen/SZ hat für jeden Geschmack etwas zu bieten: Kleine, klassische Häuser aus dem vorigen Jahrhundert, die langsam in die Jahre gekommen sind, Bauten im Landhausstil mit Giebel­dach, Balkonen und grünem Rasen oder einfache graue Flachdachhäuser mit grossen Fenstern. Da und dort sticht aus dem Allerlei aber ein Haus heraus, dem Eigenständigkeit und eine mutige Architektur besonderen Glanz verleihen. In einer höheren Sphäre der Exklusivität bewegt sich das von Hohneck & Ziltener Architekten geplante Einfamilienhaus. Auf den ersten Blick fällt es durch das grosse Volumen auf, das durch die langgezogene Fassade aus Lärchenholz entlang der Zugangsstrasse betont wird.