Filmreif

Das Haus trägt die Handschrift des Teams von Wohlgemuth & Pafumi Architekten aus Reinach/BL. Die Bauherrschaft ist eine Familie mit zwei Kindern und drei Katzen. Die Familie hatte zuvor zur Miete in einem Haus in Liestal gewohnt. Im Internet stiess sie auf das Grundstück und die Visualisierung eines Doppel-Einfamilienhauses, das ursprünglich auf dem Landstück geplant war. Nach Rücksprache mit den Besitzern der Bauparzelle ergab sich die Chance, von Grund auf neu zu planen. «Die Schönheit des Ortes ist uns sofort aufgefallen. Hier ist die Welt noch in Ordnung», sagt die rundum zufriedene Bauherrin, die sich bei der Planung mit viel Freude engagiert hat. Ganz konkret waren ihre Vorstellungen zu Beginn noch nicht. «Ich wusste, dass mir eine Mischung aus modernem Bau, quadratischen Formen und ein bisschen Chaletstil gefallen würde», erinnert sie sich. «Das Haus sollte auf keinen Fall kühl wirken.» Eine Mischung aus Tradition und Moderne sollte es also sein, was sich schliesslich auch in der sorgfältigen Materialisierung niedergeschlagen hat: Viel Sichtbeton, Holz, Stein, Stahl und Glas wurden innen und aussen geschickt kombiniert. Das Einfamilienhaus ist hell und modern, strahlt aber trotzdem Gemütlichkeit aus. Die Architekten Carmelo Pafumi und Marc Straumann planten das Haus von innen nach aussen. Am Anfang stand die Bedürfnisabklärung bei der Bauherrschaft. «Wir haben die Räume den Wünschen der Bauherrschaft entsprechend projektiert und schufen so die wichtigsten räumlichen Verbindungen.» Daraus ergab sich dann die Gestaltung der Fassade. «Die Betonstruktur wurde nur dort geöffnet, wo zum einen das Licht benötigt wird und zum anderen die Aussicht vorhanden ist.» Entstanden ist ein Haus, das weit entfernt ist von 08/15. Die kubische Grundform wurde mit den zonenkonformen Satteldächern kombiniert, was dem Objekt eine besondere Spannung verleiht. «Dieses Haus braucht etwas Mut», hält die Bauherrin fest. «Wir bekommen viel Anerkennung.»