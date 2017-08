Inselleben

Das geradlinige Küchendesign in schwarzem Hochglanz integriert sich zusammen mit den Elementen in Edelstahl, dem Parkettholz und dezentem Licht harmonisch in die Wohnumgebung. Brühwiler.

Bei «Strada Plus» bilden hochwertige Glasfronten in Perlweiss und dunkle Eiche einen natürlichen Kontrast. Das Türkis der Tapete findet sich wieder in der offenen Nische der Kochinsel – eine geschickte Verbindung und gelungene Einbindung in das Gesamtkonzept. Gleiches gilt für die raumhohe Schrankpartie mit den oben offenen Elementen. Piatti.

Schleiflack, Eichenholz, dunkle Keramik und Glas geben den Ton an. Der zum Verweilen einladende massive Bartisch in Eiche korrespondiert mit den Hängeschränken. Die Rückwand in Glas wird mit dem fotografischen Sujet zum besonderen Blickfang. Brunner Küchen.

Der kompakte Solitär «+Stage» fasst für die Themenbereiche Bar, Frühstück, Küche, Tee all das zusammen, was bisher an verschiedenen Orten zu finden war. Die hochfunktionalen Schränke sind mit einschiebbaren Drehtüren, sogenannten «Pocket Doors» ausgestattet und lassen sich flexibel sowohl im Küchen- als auch im Wohnbereich integrieren, dort als Garderobe oder Büro. Poggenpohl.

Das geradlinige Küchendesign in schwarzem Hochglanz integriert sich zusammen mit den Elementen in Edelstahl, dem Parkettholz und dezentem Licht harmonisch in die Wohnumgebung. Brühwiler.

Bei «Strada Plus» bilden hochwertige Glasfronten in Perlweiss und dunkle Eiche einen natürlichen Kontrast. Das Türkis der Tapete findet sich wieder in der offenen Nische der Kochinsel – eine geschickte Verbindung und gelungene Einbindung in das Gesamtkonzept. Gleiches gilt für die raumhohe Schrankpartie mit den oben offenen Elementen. Piatti.

Schleiflack, Eichenholz, dunkle Keramik und Glas geben den Ton an. Der zum Verweilen einladende massive Bartisch in Eiche korrespondiert mit den Hängeschränken. Die Rückwand in Glas wird mit dem fotografischen Sujet zum besonderen Blickfang. Brunner Küchen.

Der kompakte Solitär «+Stage» fasst für die Themenbereiche Bar, Frühstück, Küche, Tee all das zusammen, was bisher an verschiedenen Orten zu finden war. Die hochfunktionalen Schränke sind mit einschiebbaren Drehtüren, sogenannten «Pocket Doors» ausgestattet und lassen sich flexibel sowohl im Küchen- als auch im Wohnbereich integrieren, dort als Garderobe oder Büro. Poggenpohl.

Sie hat sich die Küchenwelt erobert, die vorgelagerte Insel, auf der gerüstet oder gekocht wird, an der man sich trifft und mit den Gästen plaudert. Was macht sie so attraktiv? Zum einen sicherlich ihre Funktion als Brückenbauerin zwischen Küche und Wohnbereich, wenn es um raumübergreifende Planungskonzepte geht. Zum anderen bietet sie sich aber auch aus ergonomischen Gründen an. Mit einer halben Drehung hat man die wichtigsten Aktionsbereiche im Griff: Spülen, Rüsten, Kochen. Und dann bietet sie natürlich das, was in den meisten Küchen Mangelware ist: zusätzliche Arbeitsfläche.



Kein Wunder also, stehen diese Insellösungen im Vordergrund als Referenzbeispiele in den Ausstellungen der Küchenanbieter sowie an den nationalen und internationalen Messeschauplätzen. Schliesslich sind sie ja auch ein Kompetenzbeweis: Denn wer es versteht, mit diesen freistehenden Funktionszentren geschickt auf die räumlichen Gegebenheiten einzugehen und individuelle Bedürfnisse gekonnt umzusetzen, geht auch mit Projekten traditioneller Einbauküchen virtuos um.