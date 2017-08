Dunstabzug: ästhetisch und funktional

Dunstabzug direkt am Kochfeld Die neuen Muldenlüfter «basso» sind Dunstabzugshauben, die nach unten funktionieren. Beim Modell «basso I» wird der Dunst hinter dem Kochfeld abgesaugt, bei «basso II» sind die Muldenlüfter seitlich angeordnet. Beide Modelle lassen sich mit allen gängigen, flächenbündigen Glaskeramik- und Induktionskochfeldern kombinieren und passen sich in die Arbeitsfläche ein. Die Muldenlüfter zeichnen sich mit einem leistungsfähigen, energiesparsamen und leisen Lüfter aus und haben ein intuitives Touch-Bedienfeld aus Glas, das sich auch mit nassen Fingern bedienen lässt. Dank herausnehmbarer, spülmaschinenfester Edelstahl-Auffangschale lässt sich der Lüfter bequem reinigen.

Dicke Luft muss nicht sein, jedenfalls nicht in der Küche. Mit einem zuverlässigen und leistungsstarken Abtransport von Küchendunst bleibt die Küche frei von Kochgerüchen und Fettpartikeln in der Luft. Das Schweizer Unternehmen Wesco geht diesbezüglich einen konsequenten Weg und fokussiert mit der «Mission bessere Luft» auf die Funktionalität. Sowohl bei Geräten für Abluft als auch für Umluft. Aber auch auf modernes und zeitgemässes Design wird grosser Wert gelegt und so verbindet sich bei Wesco Ästhetik und Funktionalität für die Küche.

Innovatives Abluftsystem

Wesco bietet auf dem Schweizer Markt ein breites Sortiment an Dunstabzugshauben an. Dazu zählt auch die im Design neu überarbeitete «berbel Skyline Edge». Der Haubenkörper mit einer Länge bis zu 120 Zentimetern ist stufenlos in der Höhe verstellbar und lässt sich teilweise oder komplett in die Decke einfahren. Das Licht spielt bei der neuen «berbel Skyline Edge» eine ganz besondere Rolle: einerseits als funktionaler Bestandteil, anderseits als Designelement für eine stimmungsvolle Atmosphäre in der Küche. Dank komplett aushängbarer Auffangschale und optionaler Smartphone-Steuerung (iOS) ist zudem höchster Bedienkomfort garantiert. Die Technik des Abluftsystems ist innovativ. Kochdünste und Gerüche werden mit der zum Patent angemeldeten «berbel JetStream Technologie» mit einem gebündelten Luftstrom effizient und leise nach draussen abtransportiert.