Dampfabzug leise und effektiv

Wer eine offene Küche plant, muss sich nicht nur über das Am­biente Gedanken machen, sondern auch über die Ausstattung. Welche Geräte brauche ich überhaupt und wie laut dürfen sie sein, um nicht im Wohnbereich zu stören? Eine besondere Rolle nimmt dabei der Dunstabzug ein. Denn dieser muss nicht nur leise arbeiten, sondern auch Kochgerüche zuverlässig entfernen.



Umluft oder Abluft?

Die Frage, die man sich meist zuerst stellt, ist die nach Umluft oder Abluft. Dunsthauben, die nach dem modernen Umluftprinzip arbeiten, benötigen einen Geruchsfilter. Der reinigt den Kochdunst von Fett, neutralisiert die Gerüche und leitet die gesäuberte Luft in den Raum zurück. Eine Ablufthaube hingegen lenkt die Kochdämpfe zusammen mit den Gerüchen über eine Abluftleitung nach draussen. Das ist zwar sehr effizient und befördert die Feuchtigkeit ins Freie, im Winter allerdings auch die Wärme.



Design-Statement oder unsichtbar?

In der Wohnküche kann ein Dunstabzug mehr als ein praktisches Mittel zum Zweck sein. Optisch sehr ansprechend sind hier freihängende, also inseltaugliche Modelle. Viele von ihnen dienen zugleich als Leuchten und sorgen für stimmungsvolles Ambiente in der Küche, auch wenn nicht gekocht wird. Die Steuerung per Fernbedienung oder via App über Smartphone oder Tablet ist in einigen Fällen sicher sinnvoll. Vor allem dann, wenn die Haube sehr hoch oder direkt unter der Decke hängt.



Wer sich den Dunstabzug nicht als raumbestimmendes Element wünscht, findet in der integrierten Kochfeldabsaugung, auch Tisch- oder Mulderlüfter genannt, eine unsichtbare, effektive Lösung. Hier ist die Absaugung direkt neben dem Kochfeld untergebracht. Gestartet wird sie durch das Öffnen der Ansaug- oder Verschlussklappe oder das Ausfahren des Abzugs. In vielen Fällen geschieht das automatisch mit dem Beginn des Kochvorgangs. Der Tischlüfter saugt den Dunst direkt am Topfrand nach unten ab und filtert die Fettmoleküle. Recht neu funktioniert das auch an der offenen Flamme eines Gaskochfeldes. Viele Hersteller bieten mittlerweile Geräte mit geringer Einbauhöhe an, so dass der Platz unter dem Kochfeld noch vollständig als Stauraum genutzt wer­­den kann. Muldenlüfter gibt es im Um-, aber auch im Abluftbetrieb.



Den Kopf frei

Eine interessante Wandlösung sind neben den gängigen Modellen sogenannte kopffreie Hauben. Ähnlich wie ein Flachbildschirm hängen sie an der Wand über der Kochstelle und saugen den aufsteigenden Kochdunst zuverlässig ab. Vor allem grosse Köche wissen diese Konstruktion zu schätzen, denn wie der Name schon vorwegnimmt, bleibt bei dieser Art Haube der Raum über dem Herd frei. Letzten Endes liegt es an den eigenen Vorlieben, für welche Haube man sich entscheidet. Den Energieverbrauch sollte man dabei nicht vergessen. Seit Anfang 2015 tragen die Geräte ein entsprechendes Energielabel. Es berücksichtigt neben dem Verbrauch der eigentlichen Haube auch den der Beleuchtung und es gibt an, wie gut die Haube verschmutzte Luft absaugt. Bei Umlufthauben wird auch die Arbeit der Filter bewertet. Die niedrigste Energieeffizienzklasse liegt derzeit bei A+.